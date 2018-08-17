Акции в поддержку Сенцова пройдут у посольств РФ в Киеве и Лондоне

Неправительственная организация PEN Ukraine совместно с общественной организацией "Центр гражданских свобод" (Center for Civil Liberties) 21 августа, на 100-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, проведет возле посольства РФ в Киеве акцию в поддержку этого политзаключенного.

Как сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке, начало акции в Киеве запланировано на 11.00. Акция "Солидарность с Олегом Сенцовым" станет частью международной инициативы, отметили организаторы.

"21 августа все письма (для Сенцова – Ред.) будут распечатаны и принесены в посольства России в разных странах – с требованием, чтобы Олег начал получать корреспонденцию и как напоминание высокопоставленным чиновникам, что они не имеют права молчать в этой ситуации. Во время акций у посольств мы будем читать наши письма Олега и его рассказы", – сказано в сообщении.

Символом международной акции "Солидарность с Олегом Сенцовым" станет колючая проволока.

Аналогичная акция в этот день состоится у посольства РФ в Лондоне.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Режиссер удерживается в исправительной колонии строгого режима в г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ).

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

Незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.