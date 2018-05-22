Голодовка Сенцова в России: чего добивается украинец и почему он за решеткой

Незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Сенцова поддержали многие люди по всему миру. В своем письме, переданном в СМИ через адвокатов, украинец написал:

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца. Слава Украине!".

В своем Facebook президент Украины Петр Порошенко выступил с призывом к международному сообществу "продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно скорее вернулись домой, в свои семьи". Выступили в поддержку Сенцова также и простые граждане, журналисты и общественные деятели.

"Мы продолжаем бороться и прилагаем усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ", – отметил глава государства.

В России 130 деятелей науки и культуры (среди них – поэт Лев Оборин, писательница Людмила Улицкая, журналист Сергей Пархоменко) выступили с призывом освободить Сенцова. В Кремле отреагировали: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация об обращении будет "принята к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".

Кроме того, Песков прокомментировал возможность обмена Сенцова на задержанного в Украине главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского: "Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было. Какой-либо информации мы не получали. В любом случае подобные вопросы не обсуждаются публично, это вопросы, которые любят тишину".

В ЧЕМ ОБВИНИЛИ СЕНЦОВА

Весной 2014 года Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму. Режиссера обвинили в создании террористического сообщества и руководстве им, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта, покушении на приобретение взрывных устройств, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой.

Суд длился около года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

В октябре 2016 года Российская Федерация отказала Украине в его выдаче, объясняя свое решение тем, что Крым якобы российский, а Сенцов, соответственно, автоматически стал гражданином РФ. Поэтому Россия не считает возможным освободить "своего" гражданина. Около трех лет Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

После заключения украинского режиссера его сестра Наталья Каплан рассказала о том, что ее брат страдает хроническим ревматизмом. Также сообщалось, что в колонии у Сенцова начались проблемы с сердцем. Он плохо питался и сильно похудел.

Кроме того, сестра Сенцова заявила, что возвращение Олега на родину зависит лишь от договоренностей политиков, поскольку юридические моменты в его деле исчерпаны. Она отметила, что "Олег находится в какой-то апатии, ничего не пишет, никаких сценариев, никаких рассказов или романов".

В целом, Сенцов перестал вести творческую деятельность. Также, по ее словам, письма – это лотерея, и до узника мало что доходит, а созваниваться получается лишь раз в месяц.

БИОГРАФИЯ СЕНЦОВА И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Олег Сенцов родился в Крыму 13 июля 1976 года. Высшее образование получил в Киевском национальном экономическом университете. В 2008 году стал соучредителем кинокомпании "Край Кинема". В том же году снял короткометражный фильм "Хорошо ловится рыбка-бананка", а в 2009 – "Год Быка". Свой первый полнометражный фильм "Гамер" (о подростке-геймере, который участвует в чемпионате мира по компьютерным играм) Сенцов представил на международном фестивале в Роттердаме в 2012 году. Картина получила несколько наград на фестивалях. В 2013 году Сенцов снял фильм "Носорог", рассказывающий о реалиях 90-х годов.

Режиссер принимал участие в протестах Евромайдана и был активистом Автомайдана. Пишет прозу – в 2014 годы вышла книга под названием "Купите книгу – она смешная", а в 2015 году – сборник рассказов, написанных еще до заключения.

Сенцов награжден орденами "За мужество" I и III степени, а также Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко за художественные фильмы "Гамер" и "Носорог". В 2016 году Чешский кинематографический и телевизионный союз FITNESS наградил Сенцова специальной премией жюри. В 2017 году Сенцову заочно вручили премию американского Пен-клуба имени Барбары Голдсмит "Свобода писать". В рамках акции "Voice Project" с требованием освободить украинского режиссера выступил актер Джонни Депп.

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У Олега Сенцова есть двое детей: дочь Алина 2002 года рождения и сын Владислав 2005 года рождения. Жена Сенцова Алла заявила о разводе в конце июля 2016 года. В браке с Олегом она прожила более пятнадцати лет. Она сообщила, что уже некоторое время ее брак был формальностью, а статус жены заключенного в Крыму лишал ее возможности взять ипотеку и приобрести жилье для себя и двух детей.

Отметим, еще в марте 2018 года кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попросила действующего президента России Путина помиловать украинских политзаключенных, в том числе и Олега Сенцова. В Кремле тогда отреагировали на просьбу Собчак и заявили, что якобы Путин распорядился проработать список по 16 заключенным, среди которых был также Сенцов.