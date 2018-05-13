Заморозить конфликт или уйти и сохранить лицо: Портников назвал три варианта для Путина по Донбассу

Москва сейчас загнана в такое положение, что нужно принимать какие-то решения по Украине

Будущее России на Донбассе может разворачиваться по трем возможным сценариям – заморозка конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украине, но с возможностью сохранить лицо.

Об этом написал для Радио Свободы политический эксперт Виталий Портников.

По его словам, на сегодняшний день у России есть три варианта развития событий на Донбассе.

"Первый, самый простой – сохранять статус-кво, вести вечные бессмысленные консультации, способствовать дестабилизации в Украине с помощью поддержания тлеющего конфликта. Но это – продолжение санкций, отсутствие перспектив взаимопонимания с США, невозможность возврата к равноправным отношениям с Западом", – указал Портников.

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Второй вариант, отметил эксперт, отказ от военных действий и проведение выборов в т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"С одной стороны, именно прекращение войны уже открывает перспективы для установления новой атмосферы в общении с Западом, но с другой – санкции никуда не денутся, а Украину после такой заморозки конфликта дестабилизировать с помощью Донбасса уже не удастся. Для большинства ее жителей Донбасс станет такой же отрезанным на непонятное время ломтем, как и Крым", – считает политолог.

Также Портников указал на третье возможное решение, которое в интересах Кремля, – это уход Путина с Донбасса с возможностью сохранить лицо.

"Восстанавливаются отношения с Западом, отменяется большая часть санкций (по крайней мере, европейских), а Украина дестабилизируется максимально, в ее составе появляется разрушенная территория с дезориентированным населением. Но пойти на такой шаг – значит проявить "слабость". Этого Путин позволить себе не может. Из Донбасса он не уйдет. Как и из Крыма, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья", – объяснил он.

Политолог считает, что президент России Владимир Путин, скорее всего, будет выбирать между первым и вторым вариантом.

Ранее министр обороны Степан Полторак называл два варианта для России по Украине. Глава украинского оборонного ведомства заверил, что россиянам не удастся просто так проехаться танками по Украине.