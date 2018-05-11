"Не думайте, что он хочет Крым или Донбасс": Луценко рассказал о плане Путина по Украине

Главным планом президента России Владимира Путина является не допустить, чтобы Украина стала успешной, в противном случае это грозит развалом Российской Федерации. Такое мнение высказал генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ровенской области.

По его словам, все планы Путина по Украине успешно провалились.

"Сегодня украинская армия в совершенно другом состоянии. План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины и ее войска, всего народа", – сказал Луценко.

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В то же время он озвучил истинную цель Путина и чего он больше всего опасается.

"Не надо думать, что Путин хочет Крым или Донбасс или хочет защищать так называемых русскоязычных. Не думайте, что он хочет каким-то образом влиять на ситуацию в восточной Украине. Задача Путина – не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи. Как только часть Российской империи убедится, что самостоятельная, независимая в полном смысле этого слова Украина живет лучше ... на этом закончится и эта империя, как и все предыдущие во все тысячелетия до этого. Россия воюет на "обескровливание" Украины", – пояснил генпрокурор.

Луценко добавил, что оккупированные Россией территории будут освобождены дипломатическим и другими мирными способами.

Как рассказывал недавно Дмитрий Тымчук, у Путина поставили новую задачу по Украине и он раскрыл коварные планы Кремля. По его словам, после провала прежних планов в Украине, Кремль решил зайти с другой стороны.

В то же время российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что олигархам Путина не нужна война с Украиной и он указал на обострение ситуации в Кремле. По его словам, российская элита недовольная ситуацией, в которую загнал их Путин, и хочет выхода РФ с Донбасса.