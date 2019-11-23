Запад недооценивает пропаганду России: европейский эксперт о вранье Кремля

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Несмотря на то, что Кремль вкладывает огромные деньги в популяризацию своих идей, Запад недооценивает российскую пропаганду .

Об этом старший научный сотрудник лаборатории цифровых судебно-медицинских исследований Atlantic Council в Чехии Якуб Каленский рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Этим летом Пентагон опубликовал отчет о том, что США, несмотря на все их усилия, все еще недооценивают масштабы и угрозу российских информационных действий. Русские вкладывают в это все больше и больше денег. И мы говорим не только об увеличении так называемых официальных бюджетов, но и о скрытой части финансирования "фабрик троллей". И реакция ЕС и США на это до сих пор не пропорциональна", – говорит эксперт.

По его словам, недооценивать эту угрозу не очень разумно.

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"К чему нам готовиться? Думаю, Россия не изобретет чего-то принципиально нового или прорывного. Скорее, она будет использовать "салями"-метод. К сожалению, мы все еще не делаем замеры влияния дезинформации. То есть, мы не знаем, как много европейцев верят, что, скажем, Запад виноват в войне в Украине, что является попросту неправдой. Но это вранье России, которое она распространяет последние пять лет, и оно точно доходит до определенной аудитории", – заметил Каленский.

Он обратил внимание, что не известно, считают ли европейцы, что бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля отравила британская разведка МИ6, а не российское ГРУ.

"Мы не знаем, сколько людей верят, что Литвиненко сам себя отравил, или, что Россия не вмешивалась в американские и европейские выборы и референдумы. Проблема в том, что они продолжают распространять это вранье, достигая новых аудиторий".

Многие топ-политики повторяют вранье кремлевской пропагандистской машины, посетовал эксперт.

"Я из Чехии, где так делает президент Милош Земан. К сожалению, в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан, который следует российской пропагандистской линии. И в этом случае Кремль наверняка гордится своими достижениями, поскольку тезисы российской пропаганды повторяют премьеры и президенты, у которых большая аудитория", – резюмировал Якуб Каленский.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Чехии открыли центр по борьбе с пропагандой Кремля . Он был открыт после предупреждений чешской контрразведки о действиях РФ, направленных против Чехии.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кремлевские фейки: что вы знаете о российской пропаганде" .

Также сообщалось, что российские оккупанты на Донбассе снимают пропагандистское видео:

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