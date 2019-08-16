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Зеленский отказался дать интервью кремлевским пропагандистам

Сегодня, 15:22

В качестве причины отказа заявлена занятость Зеленского и насыщенный график президента Украины

/ Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отказали в интервью российскому государственному агентству "РИА Новости". Об этом говорится в ответе по электронной почте, который цитирует агентство.

Согласно сообщению, в качестве причины отказа заявлена занятость Зеленского и насыщенный график президента Украины.

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"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", – говорится в ответе.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дал интервью российскому изданию, в котором, среди прочего, рассказал, что проблему Донбасса и Крыма законами не решить. Лидер партии "Слуга народа" объяснил, как нужно возвращать оккупированные территории.

Напомним, ранее заместитель директора Могилянской школы журналистики Диана Дуцик в комментарии сайту "Сегодня" отмечала, что российские СМИ умалчивают о проблемах РФ, заполоняя эфир происходящим в Украине.

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интервью СМИ Зеленский

Источник: LB.ua

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