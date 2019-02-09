Разрыв договора об РСМД: зачем России запрещенное оружие

В Кремле пытаются показать свою значимость и не хотят оставаться на обочине мировых процессов

Фото: Минобороны РФ

Разрыв договора об РСМД: зачем России запрещенное оружие Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg 2019-02-09T15:44:00+02:00 Политика В Кремле пытаются показать свою значимость и не хотят оставаться на обочине мировых процессов

Россия спровоцировала напряжение отношений с США на почве разрыва договора об использовании ракет средней и малой дальности (ДРСМД), чтобы привлечь к себе внимание. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По его словам, таким образом Российская Федерация хочет показать свою значимость и влияние на те процессы, которые происходят в мире.

"Россияне играют в игру. Они развивали все ракетные системы средней и малой дальности, имея конкретные цели. Есть понимание, что этими ракетами они угрожают европейцам, и эта угроза воспринимается как единственная возможность привлечь американцев к диалогу, потому что иначе на них не обращают внимание. Они понимает, что нарушают этот договор, а сейчас пытаются сделать вид, что это американцы во всем виноваты. Они привлекают внимание, чтобы их воспринимали как полноправных партнеров или как полноправных врагов, чтобы они не оставались на обочине мировых процессов, распределения сфер влияния", – считает Яременко.

При этом россияне понимают все риски, говорит эксперт.

"Они все понимают. Сейчас угрозы для России нет, но в будущем Россия может не выдержать гонку вооружений", – продолжает он.

Таким поведением Россия может довести до того, что у США не останется другого выхода, как выйти из этого договора окончательно.

"Сейчас США ведут консультации и переговоры. США сделали заявление о выходе. И, я думаю, что у них может не остаться другого выхода, как выйти из этого договора. Ведь сегодня США беспокоит не только Россия. Эти ракеты начинают изготавливать и другие страны. К примеру, Китай, Иран. США понимают, что Россия уже нарушила, а другие – и не были обременены. США не будут выполнять его в одностороннем порядке, а также будут разрабатывать ракеты", – суммирует Яременко.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие".

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не допустит появления ракет в Балтии. Также в Москве прокомментировали возможность перезаключения ДРСМД в более широком формате.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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