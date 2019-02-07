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Россия "огрызнулась" в адрес США: не допустит появления ракет в Балтии

Сегодня, 11:34

В России прокомментировали возможность перезаключения ДРСМД в более широком формате

Фото: Flickr
Россия "огрызнулась" в адрес США: не допустит появления ракет в Балтии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfb/943/5c5bfb94315bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfb/943/5c5bfb94315bd.jpg Россия В России прокомментировали возможность перезаключения ДРСМД в более широком формате

Россия еще не получила от США официальное предложение перезаключить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 7 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, видели заявление президента США о возможности заключения нового договора, который может быть подписан в красивой комнате, и документ должен включать в качестве участников другие страны. С интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде изложенных на бумаге или иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров в виде концептуальных схем", – сказал он.

Замминистра утверждает, что российские власти готовы "с интересом и в позитивном ключе это рассмотреть".

Кроме того, Рябков считает, что третьи страны, на вооружение у которых имеются ракеты, подпадающие под действие соглашения, не заинтересованы в том, чтобы он становился многосторонним.

"Государства, имеющие значительную часть ракетного потенциала в запрещенных документом ракетах, не очень заинтересованно воспринимали и продолжают воспринимать такого рода предложения", – добавил российский дипломат.

Он также прокомментировал возможность размещение в Балтийских странах американских ракет.

"Я делаю все, чтобы этого не произошло", – отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что представители внешнеполитической деятельности, оборонной сферы и к сферы безопасности не допустят "возникновения ситуации, означающей обрушение всего то, что на протяжении десятилетий составляло суть понятия европейской безопасности".

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Как мы уже писали, в ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва тоже приостановит свое участие в договоре и начнет работы по созданию новых видов ракет.

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Тег Россия, ракеты, Рябков, РСМД, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

ТАСС

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