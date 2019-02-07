Россия "огрызнулась" в адрес США: не допустит появления ракет в Балтии
В России прокомментировали возможность перезаключения ДРСМД в более широком формате
Россия еще не получила от США официальное предложение перезаключить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 7 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, конечно, видели заявление президента США о возможности заключения нового договора, который может быть подписан в красивой комнате, и документ должен включать в качестве участников другие страны. С интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде изложенных на бумаге или иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров в виде концептуальных схем", – сказал он.
Замминистра утверждает, что российские власти готовы "с интересом и в позитивном ключе это рассмотреть".
Кроме того, Рябков считает, что третьи страны, на вооружение у которых имеются ракеты, подпадающие под действие соглашения, не заинтересованы в том, чтобы он становился многосторонним.
"Государства, имеющие значительную часть ракетного потенциала в запрещенных документом ракетах, не очень заинтересованно воспринимали и продолжают воспринимать такого рода предложения", – добавил российский дипломат.
Он также прокомментировал возможность размещение в Балтийских странах американских ракет.
"Я делаю все, чтобы этого не произошло", – отметил Рябков.
Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что представители внешнеполитической деятельности, оборонной сферы и к сферы безопасности не допустят "возникновения ситуации, означающей обрушение всего то, что на протяжении десятилетий составляло суть понятия европейской безопасности".
Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Как мы уже писали, в ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва тоже приостановит свое участие в договоре и начнет работы по созданию новых видов ракет.
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