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Зарплаты на Банковой выросли: сколько получил Зеленский и Богдан

13 декабря, 17:12

У одного из помощников президента зарплата даже упала, а у кого-то прилично выросла

/ Фото: president.gov.ua

Зарплата президента Владимира Зеленского за ноябрь составила 28 тысяч гривен. У него зарплата не выросла, а вот у некоторых сотрудников Офиса президента она увеличилась.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает "Украинская правда".

Так, у главы государства зарплата не изменилась в сравнении с октябрем, и в ноябре он получил столько же – 28 тыс. грн. Никаких премий или надбавок не было.

А вот руководитель Офиса президента заработал больше. Андрей Богдан в октябре получил 39,2тыс., а в ноябре – 46 тыс.

У первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова зарплата даже уменьшилась немного: с 20,1 тыс. в октябре до 19,6 тыс. в ноябре.

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Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк: октябрь – 22,4 тыс. (в том числе премия 3,4 тыс.), ноябрь – 35,1 тыс. (премия 3,8 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко: октябрь – 19,6 тыс., ноябрь – 36,1 тыс.

Читайте также: У Зеленского меньше: стали известны зарплаты Богдана и его замов

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Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов: октябрь – 30,9 тыс. (премия 4,3 тыс.), ноябрь – 37,2 тыс. (премия 4,5 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква: октябрь – 37 тыс. (премия 2,4 тыс.), ноябрь: 46,4 тыс. (премия 3,4 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко: октябрь – 34,8 тыс. (премия 4,3 тыс.), ноябрь – 38 тыс. (премия 4,5 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив: октябрь – 17,6 тыс. (премия 2,6 тыс.), ноябрь – 35,9 тыс. (премия 4,2 тыс.).

Как сообщали новости "Сегодня", по официальным данным, средняя зарплата в Украине составляет 10 727 гривен по состоянию на октябрь-2019. При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Также ранее мы рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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зарплаты Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис президента

Источник: Сегодня

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