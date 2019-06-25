Стала известна зарплата Зеленского за май

На посту президента в мае Зеленский пробыл только 10 дней, но успел получить среднемесячную зарплату рядового украинца

Фото: facebook.com/sluga95.

Пока Кабмин повышает зарплаты чиновникам, глава государства Владимир Зеленский получил за 10 дней мая свою первую президентскую зарплату, которая составила немного более 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание "Фактор".

На журналистский запрос в Администрации президента сообщили, сколько заработал президент в мае. Чистыми его зарплата составила немного больше 10 тысяч.

"По информации, предоставленной Государственным управлением делами, заработную плату президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост (главы государства) насчитано в размере должностного оклада – 12 727,27 грн. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и др.) президенту Украины не назначено. После сбора обязательных налогов в сумме 2 481,83 грн зарплата депонирована", – говорится в ответе АП.

Отметим, что пяты президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко рассказывал, что его оклад на посту главы государства составлял 28 тысяч гривен в месяц, однако эти деньги он перечислял на благотворительность.

Как сообщали новости "Сегодня", Госслужба статистики сообщила, что по итогам января-марта 2019 года самая высокая среднемесячная зарплата в Украине зафиксирована у работников авиационной отрасли – она составила 25 850 грн.

Также выросла и средняя зарплата в Украине. В апреле средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций достигла 10 269 грн. Апрельский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

А Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:

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