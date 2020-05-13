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  1. Новости политики

Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

13 мая, 14:05

Сергей Мартынец

Министры снова собрались в Кабмине и обсудят ряд важных вопросов

Кабинет министров проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По итогам заседания правительства на брифинге выступят министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

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Отметим, что сегодня среди прочего правительство намерено частично ограничить безвиз с Беларусью. Если будет поддержано соответствующее постановление, то украинцы не смогут с 1 сентября ездить в эту страну по внутренним паспортам – только по заграничным. Однако возвратиться оттуда в Украину можно будет по обычному паспорту.

Напомним, на прошлом заседании правительства был продлен карантин до 22 мая, а с 11 числа сняли ряд ограничений для бизнеса. Разрешили работать кафе, ресторанам, салонам красоты, непродовольственным магазинам с определенными условиями соблюдения мер безопасности. Но при этом общественный транспорт пока не пустили для всех, а только для определенной категории граждан. Сегодня в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему в Украине не запускают транспорт.

Также на днях Денис Шмыгаль отмечал, что карантин будет продлен после 22 мая. По словам премьер-министра, пока речь не идет о том, что надо будет снова вводить в стране полный локдаун.

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правительство Кабинет министров

Источник: Сегодня

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