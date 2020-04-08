Заседание Кабмина и брифинг по итогам: онлайн-трансляция

Кабинет министров Украины проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По завершению заседания правительства состоится брифинг, ориентировочно в 14:30, с участием министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра социальной политики Марины Лазебной, министра финансов Сергея Марченко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на недавнем своем заседании Кабмин одобрил денежную помощь для украинцев. Глава правительства назвал три ключевых пункта по выплатам, которые в приоритете для Кабмина: выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет; выплата единовременного пособия в 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн; индексация пенсий с мая на 11%, средний размер повышения составит 260 грн.

Также в Кабмине обнародовали показатели, как предлагается изменить бюджет-2020 в связи с эпидемией коронвируса.

Напомним, с 6 апреля Кабинет министров ввел дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивирует такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. Кабмин разъяснил новые ограничения во время карантина.

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