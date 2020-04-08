Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости политики

Заседание Кабмина и брифинг по итогам: онлайн-трансляция

8 апреля, 13:20

Сергей Мартынец

Правительство собралось на очередное заседание

Кабинет министров Украины проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По завершению заседания правительства состоится брифинг, ориентировочно в 14:30, с участием министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра социальной политики Марины Лазебной, министра финансов Сергея Марченко.

Реклама

В тренде
Киевский Форум по безопасности начинает новый формат онлайн-дискуссий

Как сообщали новости "Сегодня", на недавнем своем заседании Кабмин одобрил денежную помощь для украинцев. Глава правительства назвал три ключевых пункта по выплатам, которые в приоритете для Кабмина: выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет; выплата единовременного пособия в 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн; индексация пенсий с мая на 11%, средний размер повышения составит 260 грн.

Также в Кабмине обнародовали показатели, как предлагается изменить бюджет-2020 в связи с эпидемией коронвируса.

Напомним, с 6 апреля Кабинет министров ввел дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивирует такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. Кабмин разъяснил новые ограничения во время карантина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У грудного ребенка нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
У грудного ребенка нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирусПолитика
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛО
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛОПолитика
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатов
В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатовПолитика
Минздрав хочет запретить роботу рынков: когда это может произойти
Минздрав хочет запретить роботу рынков: когда это может произойтиПолитика
"Россия попалась в сети": как обвал газовых цен играет на руку УкраинеЭкономика
Зеленский: В Украине снизился рост заражения коронавирусом
Зеленский: В Украине снизился рост заражения коронавирусомПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...