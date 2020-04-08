Заседание Кабмина и брифинг по итогам: онлайн-трансляция

Кабинет министров Украины проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По завершению заседания правительства состоится брифинг, ориентировочно в 14:30, с участием министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра социальной политики Марины Лазебной, министра финансов Сергея Марченко.
Как сообщали новости "Сегодня", на недавнем своем заседании Кабмин одобрил денежную помощь для украинцев. Глава правительства назвал три ключевых пункта по выплатам, которые в приоритете для Кабмина: выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет; выплата единовременного пособия в 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн; индексация пенсий с мая на 11%, средний размер повышения составит 260 грн.
Также в Кабмине обнародовали показатели, как предлагается изменить бюджет-2020 в связи с эпидемией коронвируса.
Напомним, с 6 апреля Кабинет министров ввел дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивирует такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. Кабмин разъяснил новые ограничения во время карантина.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк