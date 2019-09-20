Планы депутатов Рады на пятницу: госбюджет-2020 и оборона Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2020 год в первом чтении, а также попытается принять закон про оборону государства (относительно перехода на военное положение). Депутаты рассмотрят вопрос о включении в повестку дня сессии пару "военных" законопроектов, совершенствование деятельности Госбюро расследований (ГБР).

Так, первоочередным заданием депутатов сегодня будет рассмотрение поданного правительством проекта государственного бюджета на 2020 год. Представлять его будет министр финансов Оксана Маркарова. Однако эксперты и политики уже говорят, что главный финансовый документ страны дет немало корректировок.

Кроме того, во втором чтении будет рассмотрен законопроект № 1011 о внесении изменений в закон "Об обороне Украины" по организации обороны государства. Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждение его структуры. 12 сентября законопроект об особенностях перехода на военное положение был принят в первом чтении.

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Второе чтение пройдет и блок экономических документов: законопроект о внесении изменений в законодательство относительно защиты прав потребителей финансовых услуг (1085-1), законопроекты относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (1053-1, 1073).

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Планируется рассмотрение вопроса включения в повестку дня сессии законопроекта №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований, а также блока "военных" законопроектов: по применению Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особенный период (№1224); о материальной ответственности военнослужащих и других лиц (1225), относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы (№1227).

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашнем планерном заседании, среди прочего, Верховная Рада реформировала ГПУ в Офис генпрокурора, приняв соответствующий закон во втором чтении. Теперь будет ликвидирована военная прокуратура, утверждены новые критерии отбора лиц на должности прокуроров, а действующие работники всех уровней прокуратур пройдут переаттестацию.

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