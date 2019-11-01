Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Сегодня, согласно повестке дня, проходит только дневное заседание второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. 1 ноября народные депутаты проведут Час вопросов к правительству, после которого они намерены рассмотреть ряд экономических вопросов:

Проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" (2251 Д);

В первом чтении будет заслушан проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (2179 В);

Во втором чтении будет заслушан проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (1152-1 Д).

Кроме того, будут заслушаны проекты законов:

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О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине (0942 Д);

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности (0945 Д).

Напомним, в четверг, 31 октября, депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента.

Видео: Верховная Рада

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте и смотрите на сайте "Сегодня".

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