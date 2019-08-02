Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Внезапное увольнение: что нужно знать об отставке Андрея Богдана https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/5d0675f4c49e6.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/5d0675f4c49e6.jpg 2019-08-02T13:43:00+03:00 Политика Глава Офиса президента Украины "не держится за кресло"

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богданнаписал заявление об отставке с должности по собственному желанию. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента.

"Заявление подано президенту в четверг", – говорится в сообщении источника. Также подобную информацию сообщили "Украинская правда" и "РБК-Украина". Сам Богдан заявил, что не комментирует эту информацию.

Впрочем, у Зеленского сперва опровергли отставку Богдана .

"Это чепуха... не дождетесь", – сказал заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Также он предположил, что эту информацию "специально разгоняют в СМИ".

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о вероятной отставке главы ОПУ.

После полуночи СМИ показали фото заявления об отставке, которое якобы написано Богданом.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – говорится в заявлении.

Но в документе нет ни даты, ни подписи, ни адресата. Добавим, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала СМИ, что "слухи не комментирует".

Наконец, отреагировал на ситуацию и председатель партии "Слуга народа " Дмитрий Разумков, который заявил, что не знал о возможной отставке Богдана. Он сказал, что сам узнал об этом из новостей. Также один из новоизбранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", – сказал он.

И только в пятницу днем, 2 августа, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке.

"Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что заявление об отставке не подписано.

Глава государства добавил, что в случае необходимости может предоставить подобные заявления на увольнение и от других членов его команды.

"Мы все написали заявления об увольнении. За кресло не держимся", – написал сам Богдан на своей странице в Facebook.

Напомним, что с начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – Офис президента).

24 мая Богдан заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста. Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП.

"Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Кассационный административный суд Верховного суда поступили два иска о противоправности назначения Богдана. Они были поданы 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений, одно из которых касалось Богдана.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, сославшись на закон об очищении власти, что Богдану запрещено занимать публичные должности до 2024 года. Дело в том, что Андрей Богдан занимал ряд должностей при прежней власти. Так, с 2007 по 2010 гг. он работал заместителем министра юстиции Украины, в 2010-2011 гг. заместителем министра Кабинета министров, а в 2013-2014 гг. – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка отметил, что Зеленский уволит Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти".

Андрей Иосифович Богдан (1976 г.р.) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины (2007 г.).

Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004 г. стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009 г. фирма вернула прежнее название – "Пукшин и партнеры").

В 2007 г. баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона", а также в 2014 г. – по спискам партии Блок Петра Порошенко" Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата).

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