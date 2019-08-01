Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD 2019-08-01T20:22:00+03:00 Политика Заявление подано президенту в четверг

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ОП.

"Заявление подано президенту в четверг", – сказал собеседник агентства.

Также подобную информацию сообщили "Украинская правда" и "РБК-Украина".

Сам Богдан заявил, что не комментирует эту информацию, – пишут СМИ.

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С начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – Офис президента).

Андрей Иосифович Богдан (1976г.р.) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины (2007г). Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004г стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009г фирма вернула прежнее название – "Пукшин и партнеры"). В 2007г баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона", а также в 2014г – по спискам партии Блок Петра Порошенко" Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата). С 2007 по 2010гг работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

24 мая Богдан заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста. Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП. "Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Кассационный административный суд Верховного суда поступили два иска о противоправности назначения Богдана. Они были поданы 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений, одно из которых касалось Богдана.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, сославшись на закон об очищении власти, что Богдану запрещено занимать публичные должности до 2024 года.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка отметил, что Зеленский уволит Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти".

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