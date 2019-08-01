Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

У Зеленского опровергли отставку Богдана из Офиса президента – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD 2019-08-01T20:46:00+03:00 Политика Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке

Информацию об отставке главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, о чем 1 августа сообщил ряд украинских СМИ, опроверг заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Об этом сообщили на телеканале НАШ.Макси-ТВ.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук не слышал о вероятной отставке главы ОПУ.

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Напомним, что ранее в этот день, ссылаясь на собственные источники, об отставке Богдана сообщили "Интерфакс-Украина", "Украинская правда" и "РБК-Украина", а "24 канал" даже опубликовал якобы снимок его заявления об увольнении. Правда, ни подписи, ни даты на документе не видно.

Официальных заявлений по этому поводу ни сам Андрей Богдан, ни члены Офиса президента не делали.

Напомним, ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием возбудить в отношении Андрея Богдана уголовного производства в связи с его высказываниями о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы Кличка не увольняли с должности главы КГГА.

Кроме того, мы писали и о другом скандале с участием нынешнего главы ОПУ – в прошлом месяце в интервью одному из украинских интернет-изданий Богдан заявил, что не против регионального статуса русского языка на Донбассе. В Офисе президента это назвали личным мнением главы ведомства.

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