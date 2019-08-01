Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

У Зеленского опровергли отставку Богдана из Офиса президента – СМИ

Сегодня, 20:46

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке

Андрей Богдан

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

У Зеленского опровергли отставку Богдана из Офиса президента – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD Политика Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке

Информацию об отставке главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, о чем 1 августа сообщил ряд украинских СМИ, опроверг заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка. 

Об этом сообщили на телеканале НАШ.Макси-ТВ.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук не слышал о вероятной отставке главы ОПУ.

Реклама

Напомним, что ранее в этот день, ссылаясь на собственные источники, об отставке Богдана сообщили "Интерфакс-Украина", "Украинская правда" и "РБК-Украина", а "24 канал" даже опубликовал якобы снимок его заявления об увольнении. Правда, ни подписи, ни даты на документе не видно.

В тренде
"Договоренности работают": в Генштабе оценили "хлебное перемирие" на Донбассе

Официальных заявлений по этому поводу ни сам Андрей Богдан, ни члены Офиса президента не делали.

Напомним, ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием возбудить в отношении Андрея Богдана уголовного производства в связи с его высказываниями о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы Кличка не увольняли с должности главы КГГА.

Кроме того, мы писали и о другом скандале с участием нынешнего главы ОПУ – в прошлом месяце в интервью одному из украинских интернет-изданий Богдан заявил, что не против регионального статуса русского языка на Донбассе. В Офисе президента это назвали личным мнением главы ведомства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

отставка Богдан Андрей Богдан Офис президента

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговораПолитика
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую областьПолитика
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президента
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президентаПолитика
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министрыПолитика
"Кто главный здесь?": Зеленский в Черкассах устроил новый разнос чиновникамПолитика

Новости партнеров

Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе