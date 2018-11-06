Заявление об отставке Луценко: соцсети разделились на три лагеря

Сегодня, 14:40

В сети слова генпрокурора о готовности подать заявление об отставке некоторые поддержали, другие категорически отвергли, а третьи считают, что это ничего не изменит

Фото: Facebook Юрия Луценко
Фото: Facebook Юрия Луценко

Заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который с трибуны Верховной Рады пообещал, что подаст президенту Украины заявление о своей отставке,

"Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице – делалось и будет делаться. Но двоевладие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытые преступления, я этого допустить себе не могу. Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление (об отставке – ред.), а вам решать…", – сказал он.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии в социальных сетях по этому поводу, авторы которых разделились на три лагеря: представители одного уверены, что отставка Луценко даст стимул к расследованию резонансных преступлений, другие убеждены, что подобная инициатива была крайне несвоевременна, а третьи считают, что и в том и в другом случае ничего не изменится.

Так, известный волонтер и ветеран боевых действий на Донбассе Мирослав Гай в своем Facebook признал, что он с уважением воспринял решение Луценко, хотя и считает его несвоевременным.

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В свою очередь, народный депутат Мустафа Найем, который претендовал на то, чтобы стать председателем Временной следственной комиссии Рады по расследованию убийства Гандзюк, выразил ряд упреков в адрес Луценко.

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Напомним, сегодня в Раду депутаты вызвали руководителей силовых структурдля отчета относительно расследований нападений на активистов в Украине, в том числе и гибели Екатерины Гандзюк.
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Источник:

"Сегодня"

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