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Зеленский: Аваков должен закончить дело Шеремета

6 июня, 16:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

Президент не видит лучшего главы МВД, чем Аваков

Президент Украины Владимир Зеленский одной из главных задач министра внутренних дел Арсена Авакова назвал завершение расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в резиденции "Залесье", сообщает "Украинская правда".

"Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца", – подчеркнул президент.

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Зеленский добавил также, что считает Авакова лучшим министром внутренних дел и не видит конкурента действующему главе МВД.

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", - отметил он.

По словам главы государства, сходные эмоции он испытывал в процессе увольнения экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, который занимался расследованием дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

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"Оно (расследования дела Гандзюк – Ред.) продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем", - резюмировал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, на момент предъявления подозрения у полиции было достаточно доказательств.

О задержании подозреваемых в подрыве автомобиля журналиста МВД сообщило 12 декабря. Ими оказались музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Арсен Аваков Владимир Зеленский Шеремет убийство шеремета

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