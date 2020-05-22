Дело Павла Шеремета планируют передавать в суд

В МВД рассказали о том, на чем строится обвинение подозреваемым

Материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Мы считаем, что у полиции было достаточно оснований предъявить подозрения тем лицам, которых мы подозреваем в разведке на месте подкладки бомбы и подкладке. Задержанных лиц мы считаем лишь исполнителями. Организаторы пока не найдены. Задержанные отказываются сотрудничать со следствием. Они не дают никаких показаний, отказались от прохождения полиграфа. Если они такие честные, то у них была возможность доказать это на полиграфе. Но мы не можем критиковать их за это, это их право. Далее дело планируется к передаче в суд, до конца первого полугодия", – сообщил нам Геращенко.

По словам Геращенко, на момент предъявления подозрения у полиции было достаточно доказательств.

"В том числе – экспертиз походки, очень странного трафика мобильных телефонов, очень странного стечения многих фактов. Подозрение было согласовано с прокуратурой. Дело будет в суде, суд под контролем СМИ вынесет свое решение", – уточнил Геращенко.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета из-за его журналистской деятельности в Украине и других странах.

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Также сообщалось, что следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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