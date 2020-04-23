Зеленский: большинство украинцев хотят быть единой нацией

«Никогда в жизни, я говорил, не будем раскалывать страну», - заявил он

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, и не хотят концентрироваться на вопросах, которые их могут разделять.

Об этом он сказал в документальном фильме "Год президента Зеленского".

"Я уверен, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, что для большинства украинцев не важно, на каком языке ты друг с другом говоришь, в какую церковь ты ходишь. Все это неважно. У большинства украинцев просто нет времени сидеть в Интернете, писать посты в Facebook. Они хотят быть единой страной, и мы для этого всё сделаем. Никогда в жизни, я говорил, не будем раскалывать страну", – сказал он в фильме "Год президента Зеленского".

Реклама

Он также отметил, что пока украинцы, к сожалению, лучше объединяются в сложные времена, как, например, из-за войны на Донбассе или эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Зеленский уверен, что в Украине чиновников среднего звена нужно "чистить". "Кадров в стране нет. Люди талантливые есть, но много талантливых людей не хотят идти в политику", – заявил президент.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама