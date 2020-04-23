Зеленский: большинство украинцев хотят быть единой нацией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, и не хотят концентрироваться на вопросах, которые их могут разделять.
Об этом он сказал в документальном фильме "Год президента Зеленского".
"Я уверен, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, что для большинства украинцев не важно, на каком языке ты друг с другом говоришь, в какую церковь ты ходишь. Все это неважно. У большинства украинцев просто нет времени сидеть в Интернете, писать посты в Facebook. Они хотят быть единой страной, и мы для этого всё сделаем. Никогда в жизни, я говорил, не будем раскалывать страну", – сказал он в фильме "Год президента Зеленского".
Он также отметил, что пока украинцы, к сожалению, лучше объединяются в сложные времена, как, например, из-за войны на Донбассе или эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Зеленский уверен, что в Украине чиновников среднего звена нужно "чистить". "Кадров в стране нет. Люди талантливые есть, но много талантливых людей не хотят идти в политику", – заявил президент.
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