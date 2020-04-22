"Много чего не сделали": Зеленский оценил свой год президентства

Глава государства предложил проанализировать его первый год на должности

За первый год своего президентства Владимир Зеленский еще многое не успел сделать, но у него обязательно дойдут до этого руки.

Об этом глава государства рассказал в документальном фильме "Год президента Зеленского".

"Думаю, возможно, буду единственным человеком, который является президентом страны и который готов говорить откровенно, что, вот, у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали. Можно проанализировать, давайте об этом поговорим, что не сделано, почему. Много чего не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут", – заявил Зеленский.

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Он также добавил, что во время предвыборной кампании ему казалось, что президент Украины проживает каждый день как год.

"То есть время шло очень медленно, а потом бац – и прошел почти действительно год", – объяснил глава государства.

Документальный фильм "Год президента Зеленского" вы можете посмотреть на сайте "Сегодня", либо в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24".

Больше об успехах Владимира Зеленского на президентском посту вы можете узнать в материале "Год президента: что удалось сделать Зеленскому" на нашем сайте.

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