Зеленский обратился к украинцам: Будем супергероями для наших детей

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защиты детей и пожелал родителям быть для своих чад супергероями, причем не только 1 июня, но и каждый день. Также он настаивает, чтобы и государство заботилось о тех, кто лишен родительского тепла и опеки. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Ты – самый талантливый!", "Ты самая умная и самая красивая!", "Ты все сможешь!", "Ты – моя гордость!". Я уверен, что эти слова для любого ребенка гораздо важнее традиционных "Сделал ты "домашку?", "Перехочеш" и "Надень шапку". Мы часто говорим: "Дети – это наше будущее". Но достаточно ли мы, взрослые, делаем для нашего будущего?" – написал он.

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Президент считает, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое мы должны обеспечивать и защищать, право на счастливое детство. Он объяснил, что важно не только заботиться об их здоровье и безопасности, образовании и развитии, но и сделать так, чтобы они вспоминали свое детство как лучший период жизни.

"Будем для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: "Я тебя люблю". Иногда это самое важное", – сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что сегодня есть много детей, которым повезло меньше других – лишены родительской опеки, дети с особыми образовательными потребностями – и они также требуют защиты государства.

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"В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей – это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Зеленский встречался с детьми. Глава государства обсудил с ними, каким должно быть образование в Украине. По его мнению, оно должно быть более быстрым.

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