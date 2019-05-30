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Зеленский дал поручение МИД Украины по НАБУ

30 мая, 11:19

Глава государства считает, что НАБУ должен сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупции

Фото: НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отмечает, что согласно украинскому законодательству, НАБУ имеет право расследовать коррупционные дела и напрямую коммуницировать с международными партнерами, а также передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"С целью выполнения НАБУ упомянутых полномочий прошу безотлагательно сообщить депозитариям международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015 Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления к шести определенным международным многосторонним договорам, участником которых является Украина", – говорится в поручении президента.

А тем временем Зеленский готовится к первому зарубежному визиту. Глава государства собрался в Брюссель, где проведет ряд встреч с высокопоставленным руководством европейских институций, а также обсудит ситуацию в Украине.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, что ждет Зеленского в Брюсселе. По ее словам, для Зеленского и руководства ЕС это будут больше ознакомительные встречи, чтобы понять, как планы у новой украинской администрации в вопросах внешней политики.

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Тег мид, Зеленский, поручение, НАБУ

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