Зеркаль рассказала, что ждет Зеленского в Брюсселе

Замглавы МИД Украины также объяснила, как сейчас выстраивается работа с новым президентом

Фото: president.gov.ua

Во время первого зарубежного визита президента Владимира Зеленского в Брюссель Европа попытается понять планы нового украинского лидера, и какой он видит дальнейшую евроинтеграцию Украины.

Об этом рассказала в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, для Зеленского и руководства ЕС это будут больше ознакомительные встречи, чтобы понять, как планы у новой украинской администрации в вопросах внешней политики.

"Я думаю, что президент пока не волнуется. Думаю, он волноваться будет уже на самих встречах, потому что программа будет насыщена. У него будет встреча с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и еще с двумя президентами и еще с комиссарами. Я думаю, что для них важно услышать, что именно видит новый президент, как свои стратегические задачи. Поэтому мы (МИД – ред.) готовим тезисы именно о том, как мы видим стратегическое развитие отношений с ЕС, какие задачи стоят на саммит и что именно мы планируем делать в течение следующего периода, и как он видит развитие отношений", – сказала Зеркаль.

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Дипломат отметила, что сейчас Министерство иностранных дел старается установить рабочие соответствующие отношения и с новым президентом, и с представителями Администрации главы государства.

"Сейчас все пытаются понять, как подавать документы президенту, что является наиболее приемлемым для президента, как готовить тезисы, ибо каждый человек по-разному воспринимает информацию. Поэтому действительно есть очень много нюансов, которые мы не знаем. Я надеюсь, что мы выстроим более конструктивные отношения, чем были до того с Константином Петровичем Елисеевым (экс-глава АП при Порошенко – ред.)", – подчеркнула замглавы МИД.

Как сообщалось на днях, в Киеве прошла встреча с представителями Международного валютного фонда. Появились подробности встречи Зеленского с миссией МВФ.

А тем временем Зеленский встретился с семьями погибших горняков во Львовской области. Президент подчеркнул необходимость решить проблему с жильем семей погибших.

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