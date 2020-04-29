Зеленский дал поручение Минздраву на майские праздники

На праздники Минздрав не должен сбавлять обороты по тестированию населения

Украина уже сама производит ПЦР-тесты. Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения не уменьшать количество тестирований на коронавирус в майские праздники, чтобы не оказалось сначала "резкого спада" эпидемии, а потом новой "вспышки". Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал президенту, что все 11 умерших за последние сутки имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими.



В свою очередь Зеленский попросил министра не уменьшать количество тестирований на майские праздники.

Реклама В тренде Разумков: Закон о банках попытаются отменить в Конституционном суде

"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что в Украине ежедневно делается более пяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Степанов рассказал, сколько отечественных ПЦР-тестов закупил Минздрав. Ведомство уже получило большую партию тестов отечественного производства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама