Степанов рассказал, сколько отечественных ПЦР-тестов закупил Минздрав

Сейчас в Украине делается 5,5 - 6 тысяч ПЦР-тестов в день

Украина с каждым днем увеличивает количество ПЦР-тестов. Министерство здравоохранения уже получило порядка 450 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже получили порядка 4,5 тысяч ПЦР-систем. Каждая ПЦР-система насчитывает порядка 100 тестов. Т.е. мы можем говорить о наличии порядка 450 тысяч ПЦР-тестов, которые будут сделаны гражданам Украины", – сказал он.

Министр также отметил, что сегодня ожидается получение еще 160 тысяч тестов.

"Будем и в дальнейшем закупать украинские ПЦР-системы. Эти ПЦР-системы прошли соответствующую экспертизу, они полностью соответствуют по качеству и точности всем мировым стандартам", – сказал чиновник.

Степанов отметил, что Минздрав планирует увеличивать количество ПЦР-тестирований.

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Сегодня, по его словам, делается 5,5 – 6 тысяч ПЦР-тестов в день.

"Задание – увеличить это количество до 8-10 тысяч (тестов в сутки) и далее продолжать увеличивать количество тестирований", – сказал министр.

Напомним, 24 апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что первая партия отечественных тестов объемом 200 тысяч единиц отправляется в регионы.

По состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 220 человек умерли, 864 пациента выздоровели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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