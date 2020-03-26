Зеленский дал посмертно Героя Украины погибшему нацгвардейцу

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе военнослужащему Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Сергею Михальчуку.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" сержанту Михальчуку Сергею Александровичу (посмертно)", – говорится в указе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 21-летний гвардеец погиб на Донбассе еще 14 декабря. Боевики продолжали систематические обстрелы позиций украинских войск и в какой-то момент дошло и до опорного пункта Михальчука. Он принял на себя основную массу осколков от взрыва снаряда, прикрыв товарища.

17 декабря в Харькове прощались с погибшим бойцом. С погибшим прощались в храме, который расположен в селе Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области. Похоронили Сергея Михальчука в Харькове, на Аллее Героев 18-го кладбища.

Отметим, что ситуация на фронте остается напряженной даже несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом. Противник продолжает стрелять, причем не стесняется применять и запрещенное вооружение. Смотрите подробней в сюжете о ситуации на передовой:

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