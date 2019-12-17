В Харькове прощаются с погибшим бойцом: ему был всего 21 год

/ Фото: Нацгвардия

Сегодня в Харькове прощаются с погибшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Михальчуком. Он погиб 14 декабря в Донецкой области в результате вражеского обстрела.

По информации местных СМИ, с погибшим прощаются в храме, который расположен в селе Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области. Похоронят Сергея Михальчука в Харькове, на Аллее Героев 18-го кладбища (проспект Юрия Гагарина, 362).

По данным Нацгвардии, Сергей Михальчук погиб, прикрыв своим телом товарища.

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"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец бригады быстрого реагирования НГУ, младший сержант Сергей Михальчук, который выполнял боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе ОО, взял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом собрата. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин", – сообщили в Нацгвардии.

За проявленный героизм Сергея Михальчука посмертно будет представлено к высокой государственной награде.

Как сообщал сайт "Сегодня", пока на передовой боевики не прекращают обстрелы, в тылу они тоже нарушают Минские договоренности – наблюдатели ОБСЕ заметили запрещенные реактивные системы залпового огня "Град".

За 15 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения.

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