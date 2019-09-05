Новый министр обороны назвал три главных приоритета для армии

Андрей Завгороднюк планирует не только изменить армию, но и решить одну важную проблему

Андрей Завгорднюк / Фото: Минобороны Украины

Новый министр обороны Андрей Завгороднюк считает, что главными приоритетами для украинской армии должны стать достойное отношение и обеспечение военнослужащих, переход на стандарты НАТО и преодоление коррупции в оборонной сфере.

Об этом он рассказал "Новому времени".

По его словам, первым приоритетом должны стать военнослужащие – это ценность их жизни и уважительное отношение к ним, как на фронте, так и в воинских частях.

"На практике это означает: улучшение питания, вещевого и медицинского обеспечения, качественное жилье, социальная поддержка, образование и развитие. Это изменение отношений между командирами и подчиненными, офицерами и сержантами. Ценность специалистов и уважение к ним — независимо от званий и должностей. Это также предполагает изменение системы образования и приведения военных образовательных программ к натовским стандартам", – рассказал Завгороднюк.

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Следующим приоритетом министр называет стандарты НАТО в украинской армии. Речь идет о новых установках, новой структуре управления вооруженными силами, новых подходах к подготовке войск, вооружению и военной технике, вещевому обеспечению, комплектации личным составом, военной инфраструктуре и оборонному планированию..

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Также он рассчитывает побороть коррупцию в оборонной сфере. Министр называет преступлением и воровство, и неэффективное использование ресурсов для армии.

"Моя цель — сделать невозможной коррупцию в армии. Это не только про "посадки". Речь идет о прекращении коррупционных проявлений или о быстром и эффективном расследовании коррупционных дел, которые возникают. Министерство не может непосредственно судить коррупционеров, но мы точно можем сделать так, чтобы эти процессы были прозрачными. И это позволит максимально исключить любую возможность для отдельных должностных лиц повлиять на решения. Нам также необходимо наладить систему контроля, мониторинга и аудита. Это кропотливая работа, но без нее пресечь коррупцию будет невозможно", – добавил Завгороднюк.

Как сообщали новости "Сегодня", в украинской армии планируются серьезные изменения, касающиеся, в первую очередь, эффективности управления – должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят. Будет четко определено, кто командует войсками, а кто занимается их подготовкой и обеспечением.

В конце июня президент Украины заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии, ходе ее реформирования и путях решения проблемных вопросов. Также Зеленский заявил, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ.

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