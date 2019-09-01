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Зеленский до конца года намерен побороть контрабанду в Украине

1 сентября, 01:12

Президент заверяет, что объемы контрабанды уже существенно уменьшились

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский надеется, что до конца 2019 года контрабанда в Украине будет прекращена.

Об этом он заявил в интервью в программе "100 дней президента Украины" на одном из украинских телеканалов.

"Действительно, на таможне и на границе, очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите. Все боятся, со мной не говорят", - заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что в вопросе прекращения контрабанды обращается к председателю СБУ Ивану Баканову.

"Есть приколы в Facebook – я сразу звоню Баканову... Да, сразу же звоню Баканову – здесь нет проблем", - подчеркнул глава государства.

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"Да, остановили большое количество контрабанды. Мы преодолеем контрабанду, когда будет реформирована таможенная и налоговая службы. Мы это все сделаем. Это будет в течение, думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас"", – заверил он.

Как известно, новая власть уже объявила "войну" контрабандистам – недавно президент Владимир Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможнях. В свою очередь заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук уверен, что главное решение проблемы – перезагрузка кадрового состава таможни.

Таможенную службу Украины и украинский рынок контрабанды ждут большие перемены. Заниматься реформированием таможенной службы и борьбой с контрабандой будет недавно назначенный главой Таможенной службы Украины Макс Нефьодов. О каких изменениях уже было заявлено и какой экономический эффект может иметь реформа таможенной службы, разбирался сайт "Сегодня". Читайте подробней в материале: "Революция на таможне: что намерена поменять новая власть".

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СБУ налоговая контрабанда таможня Зеленский Баканов

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