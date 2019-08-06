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Зеленский едет в Турцию: появились новые подробности визита

Сегодня, 11:17

Анкара является важным партнером Украины и на переговорах президенты поднимут важные темы

/ Фото: Сегодня

Зеленский едет в Турцию: появились новые подробности визита https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Политика Анкара является важным партнером Украины и на переговорах президенты поднимут важные темы

Визит президента Владимира Зеленского в Турцию запланирован на 7-8 августа, во время которого планируется обсуждение важных, в первую очередь для Украины, вопросов – освобождение пленных и военное сотрудничество.

Об этом сообщает турецкий сайт QHA.

Как известно, в Анкаре украинский лидер встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудят ситуацию с крымскими татарами, живущими в условиях российской оккупации, освобождение политзаключенных.

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Также ожидаются новые соглашения в области оборонной промышленности, ремонт и строительство украинских дорог турецкими компаниями.

Известно, что большое количество украинских туристов отдыхают в Турции, поэтому стороны обсудят взаимное сотрудничество двух стран в сфере туризма, чтобы увеличить количество поездок граждан.

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Как сообщали новости "Сегодня", первое общение президентов Украины и Турции произошло 25 апреля, когда Эрдоган поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Тогда они поговорили по телефону.

Отметим, что после второго тура президентских выборов, пока Центризбирком подводил итоги и считал голоса, Зеленский слетал в Турцию на отдых. Он отдыхал в Бодруме вместе со своей семьей – супругой и детьми.

В то же время там произошел и неприятный инцидент с россиянами. Президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" журналисты из РФ. Зеленский отшил российских пропагандистов, которые пытались задать ему вопросы относительно российско-украинских отношений и ситуации на Донбассе.

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Турция визит Зеленский Эрдоган

Источник: Сегодня

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