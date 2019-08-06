Зеленский едет в Турцию: появились новые подробности визита

Визит президента Владимира Зеленского в Турцию запланирован на 7-8 августа, во время которого планируется обсуждение важных, в первую очередь для Украины, вопросов – освобождение пленных и военное сотрудничество.
Об этом сообщает турецкий сайт QHA.
Как известно, в Анкаре украинский лидер встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудят ситуацию с крымскими татарами, живущими в условиях российской оккупации, освобождение политзаключенных.
Также ожидаются новые соглашения в области оборонной промышленности, ремонт и строительство украинских дорог турецкими компаниями.
Известно, что большое количество украинских туристов отдыхают в Турции, поэтому стороны обсудят взаимное сотрудничество двух стран в сфере туризма, чтобы увеличить количество поездок граждан.
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Как сообщали новости "Сегодня", первое общение президентов Украины и Турции произошло 25 апреля, когда Эрдоган поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Тогда они поговорили по телефону.
Отметим, что после второго тура президентских выборов, пока Центризбирком подводил итоги и считал голоса, Зеленский слетал в Турцию на отдых. Он отдыхал в Бодруме вместе со своей семьей – супругой и детьми.
В то же время там произошел и неприятный инцидент с россиянами. Президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" журналисты из РФ. Зеленский отшил российских пропагандистов, которые пытались задать ему вопросы относительно российско-украинских отношений и ситуации на Донбассе.
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