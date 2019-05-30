Зеленский готов посетить Францию и Германию – названо условие

Участники встречи обменялись мнениями о дальнейших шагах в переговорном процессе по Донбассу

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что готов посетить эти страны, если его пригласят лидеры этих государств.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран", – сообщила пресс-служба главы украинского государства по итогам встречи с министрами в четверг, 30 мая, в Киеве.

Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата".

"Хочу еще раз поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкую сторону за то, что у меня была очень предметный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель о решении приоритетных задач на востоке Украины, прекращении войны, выполнении Минских договоренностей", - сказал президент.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Зеленский отметил, что его приоритет – возвращение всех пленных украинцев.

В свою очередь, главы внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО, подтвердили готовность в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.

Как сообщалось, Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Ранее Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский готов посетить Францию и Германию – названо условие". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"