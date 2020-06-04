Зеленский готов заплатить штраф за посещение кафе в Хмельницком

Президент сказал, что зашел в кафе, чтобы проверить, как заведение выполняет карантинные требования

Президент Владимир Зеленский готов заплатить штраф, если он нарушил карантинные ограничения во время посещения кафе в Хмельницком. Об этом глава государства сказал журналистам, передает "Украинская правда".

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", – сказал Зеленский.

Как известно, ранее появилось фото, на котором президент с четырьмя чиновниками пьет кофе за столиком в одном из кафе в Хмельницком. В заведении также присутствует главный санитарный врач Виктор Ляшко. Все чиновники в кадре без масок и респираторов.

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/ Фото: president.gov.ua

Посещение кафе также прокомментировал Виктор Ляшко.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе с собой. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, – они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить", - объяснил главный санитарный врач.

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По его словам, все требования карантинных норм были соблюдены.

"Я сидел подальше, контролировал", - сказал он.

"Посмотрели, как все будет работать, поскольку мы все переживаем: динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильна. Поэтому переживает президент, переживаю я... Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально уже с завтрашнего дня", – добавил Виктор Ляшко.

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Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко допустил, что президента могут оштрафовать на 17 тыс. грн за нарушение карантинных норм.

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