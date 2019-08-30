Зеленский хочет наделить украинский народ правом законодательной инициативы

Необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы «является суженным»

Торжественная церемония в День Независимости 2019 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Право законодательной инициативы в украинском парламенте, ранее распространявшееся на президента, Кабинет министров и народных депутатов, предлагается расширить на народ Украины.

Об этом говорится в тексте законопроекта №1015 "О внесении изменений в ст.93 Конституции Украины (о законодательной инициативе народа)", внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа. Текст опубликован на сайте украинского парламента.

Законопроектом предлагается изложить первый абзац ст.93 Конституции в редакции, согласно которой "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу, президенту Украины, Кабинету министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины".

Одну из статей предлагается дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов.

Необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народу Украины как единственному источнику власти".

В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.

Напомним, что также Зеленский предлагает уменьшить количество нардепов и убрать мажоритарку.

Отметим,Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

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