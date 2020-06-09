Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента

Президент был готов к изоляции на Банковой

Чтобы украинцы не игнорировали предупреждения медиков и экспертов об опасности нового коронавируса и соблюдали карантинные правила, президент Владимир Зеленский хотел заразиться COVID-19 и на своем примере показать согражданам, "что это страшно". Об этом глава украинского государства рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – говорит Зеленский.

По словам украинского лидера, он не боялся заразиться COVID-19, от такой идеи все же отказались.

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"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.

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И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

Напомним, неделей ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Также напомним, что Зеленский предупреждал об опасности нового коронавируса, однако успокаивал,что все меры приняты:

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