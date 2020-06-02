Зеленский: Украина готова ко второй волне коронавируса

Украина без больших потерь прошла первую волну эпидемии и ко второй уже будет более подготовлена. Об этом заявил на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский, передает ОПУ.

Участники совещания отметили, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Кроме того, после снятия первых карантинных ограничений в Украине не зафиксировано резких вспышек болезни.

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"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", – сказал Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что договора с Национальной службой здоровья заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют.

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А главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе – откроются они с 10 июня.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе, какие ограничения работают, какие нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина. А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, почему Украина не разрабатывает вакцину от коронавируса.

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