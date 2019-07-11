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Зеленский и Путин провели переговоры

11 июля, 19:20

Спикер Кремля уверяет, что телефонные переговоры инициировал президент Украины

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Об э том сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", – сообщил Песков.

По словам Пескова, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны и это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.

На сайте президента Украины в свою очередь сообщили, что ключевым вопросом в переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путины было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.


В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и, возможно, в присутствии новых участников возможна не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов. 

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Тег президент, Путин, Зеленский, переговори

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Источник:

Интерфакс-Украина

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