Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке: Тейлор назвал возможные даты

По словам временного поверенного в делах США в Украине, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", – сказал он в комментарии.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

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"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи – Ред.)", – пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

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Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 23 сентября. По его словам, украинский лидер посетит Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Министр также добавил, что в ближайшее время будет озвучена дата поездки главы государства в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в начале лета Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с визитом. После этого постоянно муссировались разговоры о дате, предполагалась встреча в конце августе в Варшаве, но туда не приехал американский лидер. Кроме того, не исключена встреча и на ГА ООН, о чем также ранее говорилось.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

В то же время американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, что Трамп шантажирует Зеленского, заморозив выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону, что ранее было одобрено Конгрессом.

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