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Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

14 января, 21:43

Президент Украины и премьер-министр Канады провели телефонный разговор

Зеленский и Трюдо

Зеленский и Трюдо / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор, в ходе которого обсудили катастрофу самолета украинских авиалиний в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Джастин Трюдо попросил содействия Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями в ходе идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

Глава украинского государства положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

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"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", – подчеркнул Владимир Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.

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Фото: kremlin.ru

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Более детально читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран самолет Владимир Зеленский Тегеран телефонный разговор Джастин Трюдо авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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