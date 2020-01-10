Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)

Лидеры страны Запада говорят об ударе зенитной ракеты, однако Иран все опровергает

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Украинский авиалайнер Boeing-737-800 рейса PS725 Тегеран – Киев, который разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы, могла сбить ракета ЗРК "Тор" М1 российского производства, состоящего на вооружении элитного подразделения иранской армии – "Корпуса стражей исламской революции".

Лидеры Канады, Великобритании, а также ряд западных СМИ назвали неумышленный удар ракеты по самолету причиной трагедии, которая унесла жизни 176 человек (11 из них – украинцы). Однако, даже несмотря на существование видео вероятного обстрела лайнера системами ПВО, официальный Иран и ряд экспертов отрицают эту версию, указывая, что нельзя сбрасывать со счетов и ряд других причин гибели воздушного судна.

Сайт "Сегодня" следит за расследованием крушения украинского самолета, публикует все версии причин трагедии, заявления лидеров государств, официальных лиц и экспертов:

14:04 Министр иностранных дел Вадим Пристайко завил, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала важные данные об авиакатастрофе в Иране.

13:13 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о готовности Парижа внести свой вклад в расследование обстоятельств крушения в Иране лайнера МАУ , даже несмотря на то, что французских граждан на борту злополучного рейса PS752 не оказалось.

12:52 В Иране не хотят, чтобы бортовые самописцы погибшего самолета вывозили за пределы страны для проведения анализа, однако сделали заявление о "черных ящиках" и сроках расследования авиакатастрофы . Представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар заявил, что 10 января специалисты попробуют осмотреть "черные ящики", чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию.

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12:20 Украинские власти обратились к Канаде с просьбой предоставить имеющуюся у Оттавы развединформацию об авиакатастрофе лайнера МАУ. Соответствующий запрос подал Офис генерального прокурора в надежде, что это поможет в расследовании.

А посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что ему неизвестно, передавали ли канадцы Киеву какие-либо данные о трагедии рейса PS752, но у Украины нет подтверждения либо опровержения версии о том, что самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой, о чем ранее заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

11:56 Один из расследователей международной группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что установил вероятное место пуска ракеты, которая могла сбить украинский Boeing 737 в Тегеране.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал он в Twitter.

Самолет МАУ, вероятно, сбил ЗРК "Тор"

09:29 Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал версию о сбитом в Иране самолете МАУ, заявив, что версия о попадании ракеты в авиалайнер не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

09:01Иран опроверг обвинения в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского Boeing 737. Представитель правительства Исламской Республики Али Рабии заявил: "Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных".

02:47 Телекомпания CNN заявила, что Иран случайно сбил самолет МАУдвумя ракетами российского производства. По словам неназванного американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух". В США считают, что в самолет ракеты попали случайно.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет МАУ мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что был украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Однако он подчеркнул, что данные указывают на то, что самолет был сбит непреднамеренно.

А президент США Дональд Трамп в туманных выражениях заявил, что падение Boeing-737 МАУ рейса PS752 было вызвано не механическими проблемами, чьей-то ошибкой.

Больше о гибели Boeing-737-800 под Тегераном, списках погибших, воспоминаниях родных и близких украинцев, находившихся на борту воздушного судна, заявлениях официальных лиц и экспертов, а также первых версиях причин трагедии читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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