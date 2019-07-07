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Зеленский и Туск отправились на Донбасс: опубликованы фото

7 июля, 14:59

Недавно в Станице Луганской состоялось долгожданное разведение сил ВСУ и пророссийских боевиков

Фото: facebook.com/president.gov.ua
Фото: facebook.com/president.gov.ua.

Глава государства Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск отправились в Станицу Луганскую, где заслушают оклад о текущей безопасность в районе проведения ООС. Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

Они посетят Станицу Луганскую. Там президент Украины и президент Европейского совета пообщаются с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, а также ознакомятся с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.


В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, поскольку давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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Тег Донбасс, Зеленский, Туск, Станица Луганская

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