Туск и Зеленский посетят Станицу Луганскую перед самитом Украина-ЕС

Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил

Фото: ОБСЕ.

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС в Киеве.

Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина – Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Ранее источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу. Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. Помимо этого, в понедельник, 8 июля, Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики" .

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