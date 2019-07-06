Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости политики

Туск и Зеленский посетят Станицу Луганскую перед самитом Украина-ЕС

6 июля, 21:07

Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил

Фото: ОБСЕ
Фото: ОБСЕ.

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС в Киеве.

Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина – Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Ранее источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу. Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. Помимо этого, в понедельник, 8 июля, Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, Зеленский, Туск, Станица Луганская, саммит Украина-ЕС

Вы сейчас просматриваете новость " Туск и Зеленский посетят Станицу Луганскую перед самитом Украина-ЕС". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макрофинансовая помощь от ЕС: стало известно, когда Украина может получить ее

Сегодня, 10:01

В ноябре 2017-го Украина потеряла последний третий транш предыдущего "макрофина" на 600 млн, но ситуацию можно исправить

Саммит Украина-ЕС: источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу

Сегодня, 08:51

Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса

Саммит Украина – Евросоюз в Киеве: кто приедет и что будут обсуждать

Вчера, 16:11

В Администрации президента Украины сообщили, какие европейские топ-чиновники посетят Киев 8 июля

Порошенко принял участие в мини-саммите Украина-ЕС: о чем говорили

20 марта, 23:25

Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС

Лидеры ЕС подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины – Туск

20 марта, 22:23

В связи с пятой годовщиной незаконной аннексии Россией Крыма в ЕС снова выразят солидарность с Украиной

Порошенко: Сегодняшний саммит Украина-ЕС – это уникальный формат поддержки нашего государства

20 марта, 21:55

Президент находится в Брюсселе с рабочим визитом

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Спецслужбы задержали "командира ПВО" боевиков - СМИ

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Усик стал лауреатом российской премии

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

В Украине с 1 июля выросла минимальная пенсия

Катастрофа. Как Шарапова отдала уже выигранный матч на Уимблдоне

Зарубежные конкуренты «Шишиги». Фото

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Сегодня, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

Неприятные звоночки: Гримчак о переговорах с Россией по Донбассу

Сборная Украины совершила невероятный камбэк в Евролиге
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь