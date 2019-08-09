Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Глава государства вывел одного иностранца из инвестсовета и ввел туда еще троих

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Глава государства подписал соответствующий указ № 588/2019.

Согласно решению президента в персональный состав инвестсовета введены следующие лица:

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Дэвид Ливингстон – главный исполнительный директор корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (Соединенные Штаты Америки) (по согласию);

Хироши Микитани – председатель правления и исполнительный директор компании Rakuten Inc. (Япония) (по согласию);

Джейми Миллер – старший вице-президент, финансовый директор компании General Electric (США) (по согласию).

Также утверждены в состав инвестсовета заместители руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук и Вадим Пристайко.

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В то же время данным указом выводится из состава Национального инвестиционного совета Джеймс Коулз - генеральный директор отделения Европа, Ближний Восток и Африка банка Citigroup Inc. (США).

Как сообщали новости "Сегодня", на недавней встрече с бизнесом президент оптимистично очертил инвестиционные перспективы страны. Зеленский заявил, что Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга.

Отметим, что во время двухдневного визита в Турцию президент Украины, среди прочего, выступил на бизнес-форуме в Стамбуле. Он говорил о перспективах экономики Украины и инвестиционных планах. Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину.

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