Зеленский: Латвия поможет вернуть выведенные из Украины деньги

Зеленский и Левитс / Фото: president.gov.ua

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Украина и Латвия договорились о сотрудничестве по возвращению незаконно выведенных средств бывшими украинскими чиновниками. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Латвию.

Латвийские правоохранительные органы помогут найти украденные из Украины деньги бывшими чиновниками.

"Отдельная тема сегодняшних переговоров – это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки с Украины. Тут мы настроены на активное двухстороннее сотрудничество: это касается и вопроса возвращения этих активов, относительно которых уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", – сказал Зеленский на совместной с латвийским лидером Эгилсом Левитсом пресс-конференции.

В свою очередь президент Латвии заявил, что его страна против нелегального отмывания денег и все будет делать для того, чтобы эти вопросы решались вместе с Украиной. Однако он подчеркнул, что правоохранительные органы Латвии ожидают от украинской стороны необходимые доказательства преступного происхождения средств на латвийских счетах.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября латвийский суд решил конфисковать 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича. Теперь вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне.

В 2016 году суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу государства в деле о хищениях из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки. Позже в генпрокуратуре Украине заявляли, что Латвия готова обсудить возврат конфискованных 50 миллионов евро.

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