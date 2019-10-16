Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Зеленский начал визит в Латвию: видео

16 октября, 10:44

Украинский лидер проведет ряд встреч с первыми лицами латвийского государства

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Латвию, где проведет встречи с главой государства этой страны и другими официальными лицами.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику. Глава государства проведет встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем", – говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, в Риге Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Реклама

В тренде
Путин не откажется от господства над Донбассом: эксперт привел примеры
Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украину с двухдневным визитом приезжал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, который провел встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он говорил, что в Латвии с большим нетерпением ожидают визит Зеленского в Ригу, что станет отличной возможностью для президентов познакомиться поближе. Напомним, в конце мая Зеленский уже поздравлял нового президента Латвии Эгилса Левитса.

Также глава МИД Латвии Ринкевичс сделал заявление по санкциям против России. Латвийский министр признал, что Евросоюз не раз поднимал вопрос ослабления наказания против Москвы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Латвия визит Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика
Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причину
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причинуПолитика
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – Пристайко
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – ПристайкоПолитика
Визит Зеленского на передовую: появились новые подробности и фото
Визит Зеленского на передовую: появились новые подробности и фотоДонбасс
Боевики вторые сутки подряд срывают отвод войск в Золотом
Боевики вторые сутки подряд срывают отвод войск в ЗолотомУкраина

Новости партнеров

Loading...