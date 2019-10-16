Зеленский начал визит в Латвию: видео

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Латвию, где проведет встречи с главой государства этой страны и другими официальными лицами.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику. Глава государства проведет встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем", – говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, в Риге Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украину с двухдневным визитом приезжал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, который провел встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он говорил, что в Латвии с большим нетерпением ожидают визит Зеленского в Ригу, что станет отличной возможностью для президентов познакомиться поближе. Напомним, в конце мая Зеленский уже поздравлял нового президента Латвии Эгилса Левитса.

Также глава МИД Латвии Ринкевичс сделал заявление по санкциям против России. Латвийский министр признал, что Евросоюз не раз поднимал вопрос ослабления наказания против Москвы.

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