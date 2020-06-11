Украина выбрала представителей ОРДЛО для участия в минских переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах, будучи гибкими и предлагая новые идеи. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Волкер приветствовал решение включить украинских граждан, представляющих Донбасс, в переговоры Контактной группы в Минске.

Таким образом, пояснил он, Зеленский лишает Россию ее главных аргументов, что Москва якобы не контролирует так называемые ЛНР/ДНР, что жители Донбасса не представлены на переговорах и Киев якобы нарушает Минские договоренности. Украинский президент демонстрирует, что ответственность за недостижение прогресса лежит именно на Кремле.

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По словам Волкера, накануне он мог переговорить с вице-премьером Алексеем Резниковым, который является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, и сделал вывод, что украинская сторона не имеет никаких иллюзий относительно возможности проведения выборов в Донбассе без полного контроля над территорией.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина выбрала представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для участия в минских переговорах. Оккупированные районы Донецкой области будут представлять журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а Луганскую область – юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и известный врач Константин Либстер.

Как ожидается, представители ОРДЛО будут участвовать в работе Контактной группе на постоянной основе.

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О ситуации на линии соприкосновения на Донбассе смотрите в сюжете:

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