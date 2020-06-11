Представители ОРДЛО будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе

В работе ТКГ объявлен технический перерыв до 15 июня

В среду, 10 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных Минскими договоренностями консультаций.

Так, отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины – председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

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"Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с представителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - говорится в сообщении.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций о работе советников украинской делегации – представителей ОРДЛО Украины. Они будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

В начале дискуссии украинская делегация в очередной раз подчеркнула приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

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Также в очередной раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ.

Кроме того,украинская делегация предложила провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме.

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По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинская сторона на переговорах в Минске предлагала создать Консультативный совет, чтобы пригласить в него представителей ОРДЛО. Однако до его создания так и не дошло. В Киеве четко заявляли, что представлять оккупированные территории на переговорах точно не будут представители т.н. "ЛНР" и "ДНР". Позже президент Владимир Зеленский обновил состав Контактной группы, в которой появились депутаты и чиновники.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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