Зеленский на Банковой собирает брифинг

Глава государства выступит перед журналистами в здании Офиса президента

Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на брифинге перед журналистами на Банковой, сообщает Офис президента.

Выступление перед прессой запланировано на 16:30 в пресс-центре Офиса президента. Аккредитация представителей СМИ проводится до 15:00. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям.

У президента не уточнили тему брифинга.

В то же время, как сообщали новости "Сегодня", на днях украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обращалась к президенту с требованием принять срочные решения по ситуации в Ассамблее, после того, как россиян туда вернули. Украинская делегация приняла решение выйти из ПАСЕ теперь хочет, чтобы парламент и президент утвердили этой решение.

Напомним, последний раз, когда президент давал брифинг на Банковой, Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Перед тем президент встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он представил главу украинской делегации – Леонида Кучму, который возглавлял группу в 2014-2018 годах. Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

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