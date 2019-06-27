Зеленский на Банковой собирает брифинг
Глава государства выступит перед журналистами в здании Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на брифинге перед журналистами на Банковой, сообщает Офис президента.
Выступление перед прессой запланировано на 16:30 в пресс-центре Офиса президента. Аккредитация представителей СМИ проводится до 15:00. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям.
У президента не уточнили тему брифинга.
В то же время, как сообщали новости "Сегодня", на днях украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обращалась к президенту с требованием принять срочные решения по ситуации в Ассамблее, после того, как россиян туда вернули. Украинская делегация приняла решение выйти из ПАСЕ теперь хочет, чтобы парламент и президент утвердили этой решение.
Напомним, последний раз, когда президент давал брифинг на Банковой, Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Перед тем президент встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он представил главу украинской делегации – Леонида Кучму, который возглавлял группу в 2014-2018 годах. Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский на Банковой собирает брифинг". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский назначил замглавы СБУ и уволил троих чиновников
Также президент подписал указ по главе Антитеррористического центра при Службе безопасности
Зеленский: С 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ
Глава государства настаивает, чтобы реформы армии были не имитацией, а реальными