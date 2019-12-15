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Зеленский на "нормандской встрече" был просто был на высоте – Саакашвили

15 декабря, 23:47

По мнению Саакашвили, высшую оценку дал тому, что сделал Зеленский даже не Путин

Бывший президент Грузии и эксглава Одесской ОГА Михеил Саакашвили оценил результаты встречи "Нормандской четверки" для Украины.

"Я думаю, что президент Зеленский просто был на высоте. Я бы ему дал 10 баллов из 10. Путин не на того нарвался, на кого он ожидал. Он думал, что это простачок, которого можно просто так "развести", как котенка, а оказалось с точностью до наоборот. Ни одна принципиальная позиция Украины не была уступлена", – отметил он в эксклюзивном интервью в эфире программы "Сегодня. Итоги" с Олегом Панютой на телеканале Украина в воскресенье вечером.

По мнению Саакашвили, высшую оценку дал тому, что сделал Зеленский даже не Путин, а то, что центральный российский канал снял сразу после "нормандской встречи" с эфира сериал "Слуга народа".

"Мне кажется, что это хорошо характеризует президента. Он держался, он защищал интересы Украины. И мне кажется, что в этих вопросах, независимо от политических разногласий, ему нужна поддержка украинского общества. Украина должна выступать как одна команда", – заявил он.

Напомним, что на саммите Зеленский, Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились:

  • обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
  • освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
  • продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
  • провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
  • инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

Более подробно об итогах "нормандской встречи" читайте в специальном материале "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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видео Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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